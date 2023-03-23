56%類別獲列入全球頭100名 大學學科排行榜 港輸星洲

【本報訊】國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds昨公布最新的「世界大學學科排行榜」，比較1,594間大學和逾15,700個大學課程，結果有56%本港的大學學科類別獲列入全球頭100，與荷蘭的大學並列世界第二名，跑輸有87%的新加坡。

排名跌 港大牙科險守3甲 港大有3個學科獲列入全球頭10名，其中牙科由去年排行第二跌至今年的全球第3，與東京醫科齒科大學的牙科並列全球第3；教育學科的課程維持全球第6，港大的「社會政策及行政」類別則全球排行第10，較去年跌二名。QS指雖然港大在「僱主評價」和「每篇論文引文量」排名均有下跌，但仍獲國際間的僱主認為是本港最高聲譽的大學。

此外，香港理工大學的「每篇論文引文量」得到全港最高分，而環境科學課程亦排全球62名，該校的建築學科亦排行全球16。香港城市大學在研究方面是本港最具國際性合作的院校，在「國際研究網絡」此指標上，本港有其中5個學科獲最高評分，而城大佔其中3個學科，其中機械工程課程在此指標中獲最高分。

香港中文大學有兩學科的進步率最高，其中社會學由去年排全球第37升至今年第23，該校在全球排名最高的學科為護理系，排行全球第16名。嶺南大學是全港唯一一間大學在整體上獲明顯進步，其中的6科之中有一科排名上升，無學科排名下跌，3科排行不變，有兩科首次上榜，排名整體上有約17%進步。而本港有8所大學的社會學均榜上有名，中大社會學系則位列全球第23名。