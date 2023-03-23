網購演唱會飛騙案1周14宗 2張周杰倫門票 女子失2.5萬元
【本報訊】台灣歌手周杰倫的香港站演唱會加場門票日前公開發售，火速被秒殺，而騙徒化身黃牛黨同步在各大平台以炒價「出讓」這輪的演唱會門票。執法部門表示，短短一周已接獲14宗關於演唱會門票的網購騙案，涉款共逾7萬元。其中一名23歲女子誤信騙徒在小紅書「出讓」兩張周杰倫演唱會門票，總共轉帳近2.5萬元至對方銀行戶口，最後賣家失聯。
手袋化妝品亦成幌子
截至昨日，過去一周最常成為騙徒幌子的貨品是演唱會/主題公園門票，其餘為手袋、化妝護膚產品、傢俬/家庭用品、智能電話、相機、海鮮食品、玩具模型、電子產品及衣服鞋履。
而現存的詐騙專頁及帳號，包括Enzo Ken（UID: 100082226078421）、Fork Wing（UID: 100004433616972）、Hiç beauty、Leung Isa（UID: 100090574749659）、Qurchase日雜鋪、德華TAK WAH、歐美日韓代購 Boutique。當中不排除假冒同名專頁或帳號。
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