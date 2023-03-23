網購演唱會飛騙案1周14宗 2張周杰倫門票 女子失2.5萬元

【本報訊】台灣歌手周杰倫的香港站演唱會加場門票日前公開發售，火速被秒殺，而騙徒化身黃牛黨同步在各大平台以炒價「出讓」這輪的演唱會門票。執法部門表示，短短一周已接獲14宗關於演唱會門票的網購騙案，涉款共逾7萬元。其中一名23歲女子誤信騙徒在小紅書「出讓」兩張周杰倫演唱會門票，總共轉帳近2.5萬元至對方銀行戶口，最後賣家失聯。