疏忽照顧兒童個案 3年752宗

【本報訊】本港近期發生多宗涉及兒童墮樓或疏忽照顧兒童而導致他們受傷的意外，引起社會廣泛關注。立法會議員梁文廣昨日向勞工及福利局局長孫玉菡提出書面質詢，關注政府有否特別研究預防幼童墮樓，並訂立預防政策。當局回覆指過去3年共有752宗疏忽照顧兒童個案。社會福利署及衞生署均有制訂相關安全指南及建議，提升公眾保護兒童的意識。

籲使用窗花防幼童墮樓 孫玉菡書面回覆指，由2020至2022年的3年期間，每年涉及疏忽照顧兒童的個案分別有201宗、275宗及276宗。由社署成立的兒童死亡個案檢討委員會，曾就家居安全可採取的措施提出建議，包括安全使用活動式窗花及切勿獨留子女在天台玩耍。

孫又指，社署推出一系列以保護兒童為主題的全港及地區宣傳運動，製作保護兒童免受傷害的宣傳片及宣傳策略，包括去年底在社交平台播放兒童事務委員會製作有關家居安全的主題短片，提升公眾保護兒童的意識。而衞生署於2019年亦推出《家居用具安全指南》，介紹家居可能引起的危害及安全須知，包括有關使用窗花及常見家居用品的安全建議。

另外，衞生署母嬰健康院為初生至5歲的兒童提供促進健康及預防疾病服務。為預防兒童因意外受傷，母嬰健康院透過提供個別健康輔導、公眾講座、健康教育資源、電子刊物、網站，以及預錄語音電話資訊，向家長宣傳有關家居安全的訊息。