場地炒貴8倍 康署打擊不力捱批

【本報訊】本港缺乏康體用地，康樂及文化事務署轄下體育場地更出現炒賣。議員陸頌雄昨日質詢政府有何政策措施打擊炒場風氣，文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應指康文署會密切監察網上社交平台炒場模式，並會從優化訂場制度、設立懲罰安排、加強巡查三方面打擊炒場，惟有議員指，康文署實施一系列措施後，炒價變得更高，由5至8倍不等，促政府從源頭增加供應，解決問題。

研轉讓場地或須負刑責 楊潤雄指康文署會密切監察網上社交平台炒場模式，惟近期炒場活動通常透過不同社交平台以非公開形式進行，規避康文署追查，也增加收集資料難度，因此會採取一系列行政措施，如優化訂場制度、設立懲罰安排、加強巡查，而措施實施後，深宵排隊輪候人龍幾乎絕迹，電腦預訂系統紀錄在早上最繁忙時段，透過智方便登入康體通網上預訂服務的用戶比例，從2022年5月的42%，增加到2023年2月的71%，可減低設施被炒賣機會，因此認為措施取得一定成效。

陸頌雄詢問政府會否採取進一步行動，如安裝監察場地設備、放蛇等，楊回應稱檢查系統設計私隱等問題，政府也正徵詢法律意見，研究要求租用人作出聲明，承諾不會透過任何形式轉讓，違反者可能會觸發盜竊罪條例而負上刑事責任。

議員馬逢國則指新措施實施後炒場價格進一步上升，如租用11人足球場每90分鐘，正價由288元，炒到1,100元到1,500元，7人小型人造草場由144港元，炒到800元到1,200元，炒價為5到8倍。楊指文體旅局會與教育局進一步研究開放學校場地予體育會、地區體育組織進行訓練或比賽，以增加場地。