涉圍標政府資助項目 4公司遭起訴

【本報訊】競爭事務委員會入稟競爭事務審裁處，指控4間公司及3名經營者於投標港府資助項目時作出掩護式投標等行為，確保指定公司中標，涉嫌合謀定價及圍標，違反《競爭條例》。競委會指，本案是首宗濫用港府新冠疫情資助計劃的競爭法案件，涉及189份申請，獲批約1,300萬元資助，部分涉案人亦涉及提供虛假文書，已轉交另一執法部門調查。

新冠疫情期間，遙距工作成新趨勢，創新科技署推出「遙距營商計劃」，資助企業採購資訊科技方案。

被指違競爭法 獲批1300萬 競委會昨指，數碼科技公司Multisoft、BP/Noble、KWEK和逸盈，於2020年5月至2021年9月期間在提交採購方案的報價時，從事掩護式投標等行為。

其中Multisoft及KWEK涉案的申請中，提交了掩護式標書，純粹為滿足該計劃所要求的第二份報價，且報價較高，確保BP/Noble或逸盈中標。BP/Noble及逸盈亦在另一批申請中，互相提交掩護式標書，雙方因而在各自客人的招標中勝出。

競委會相信，行為構成合謀定價、編配顧客、圍標及分享影響競爭的敏感資料，嚴重違反競爭行為，現正向審裁處申請，宣布涉案公司以及該3名牽涉的公司董事或經營代表違反第一行為守則；對其施加罰款；收取競委會的調查費用及訟費；並要求取消KWEK的董事兼股東鄧威俊的董事資格。BP/Noble已同意承認法律責任，與競委會合作。