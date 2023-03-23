國安處帶走多名前職工盟成員

【本報訊】前職工盟多名成員包括前主席黃迺元、前副主席鄧建華及前幹事杜振豪等，昨日早上7時許在旺角白布街被國安處帶走協助調查，各人於早上約11時獲准離開。至於前司庫鍾松輝，據知已於前日協助調查。

職工盟自2021年10月宣布解散，延至去年4月才正式取消社團註冊登記，早前被執法部門要求提供組織運作、收入來源及開支，與屬會及境外組織聯繫等資料，結果未有依時依法交代，黃迺元、鄧建華及鍾松輝被票控違反《社團條例》中之「沒有遵從通知規定提交資料」罪，去年11月於東區裁判法院認罪，各判罰款8,000元。

李卓人妻子早前被捕准保 已解散的職工盟被批評多年來為外國充當代理人，前職工盟秘書長李卓人的妻子鄧燕娥，涉嫌違反《港區國安法》「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，早前被國安處拘捕，及後准以20萬元保釋候查。

職工盟被指於1994年至2013年間獲「美國國家民主基金會」（NED）旗下的「美國國際勞工團結中心」合共1,300萬元的撥款，部分撥款註明用於推動違法的「佔中」活動。鄧燕娥出任董事的「亞洲專訊資料研究中心」，同樣自1994年起合共收受美國、德國、挪威等西方組織共1.18億元撥款。