區諾軒：泛民無具體部署當選後行動

【本報訊】16名參與2020年立法會初選、但否認串謀顛覆國家政權罪的泛民人士，昨繼續在西九龍法院受審，控方證人區諾軒繼續作供。區表示不同派別有不同想像，直言當時民主派未有具體部署，在當選後要如何爭取訴求。他續指，有派別主張「攬炒」，是表達一種絕望，覺得長時間無法實現心目中的香港，遂要用盡抗爭手段爭取破局，如「置諸死地而後生」。

16名受審被告，包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。

不排除攬炒論為博關注 區諾軒昨表示，通過財政預算案與否是手段，政治目標才是目的。倘若長期沒有正常撥款，對市民日常生活有很大壓力。對於「35+」計劃，公眾或候選人一般有兩種想像，其一是透過過半議席，提高議價能力爭取五大訴求，但未商議具體部署；其二是不惜「攬炒」，透過否決財政預算案等方式向北京施壓。區形容「攬炒」是雙輸局面，政府或市民都無法得益。但他不排除戴提出「攬炒」論，是想引起社會討論。

區續稱，政制及內地事務局局長曾國衞曾稱初選或違法，惟他沒有細心思考這說法，直至中聯辦等官方機構發聲明，他覺得亮起紅燈，遂退出初選。他表示：「我多少要向所有參加者，所有義工負責，我嘅政治判斷係要解散初選。」案件編號：HCCC 69/2022