保釋被撤 何俊仁還押候審

【本報訊】前支聯會副主席兼前立法會議員何俊仁，被控煽動他人顛覆國家政權罪，案件已交付高等法院審理，暫未有聆訊排期。去年8月何獲高院批准保釋，條件包括不得繼續危害國安。但日前何被指干擾證人，對象疑與民主派「35+」初選案有關。他為此被捕，更因涉違反顛覆案之保釋條件，昨被押解往西九龍裁判法院應訊。控方申請撤銷何的保釋，總裁判官蘇惠德聽罷雙方陳詞後，決定撤銷其保釋，下令他須還押候審。

涉干擾初選案證人 何俊仁（71歲、律師）與李卓人（66歲、工會幹事）、鄒幸彤（38歲、大律師）及已解散的組織支聯會，同被控在2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人，組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

有傳媒機構昨日申請豁免保釋程序的報道限制，何不反對但控方反對。總裁判官最終決定駁回有關申請。

這宗顛覆案在2021年9月初次提訊，當時何正就4宗非法集結案服刑。他服滿刑期後即申請保釋，高院於去年8月22日批准他以70萬元保釋，另加兩名擔保人以合共40萬元作人事擔保。他另須遵守宵禁令、不得發放或轉載可能被視為違反《港區國安法》，或危害國家安全罪行的言論或行為，或者聯絡外國官員及議員。案件編號：HCCC155/2022