播錯國歌 議員促停登廣告 港府勿光顧Google

要求刪錯誤置頂網頁被拒 香港代表隊在外地出賽，接二連三發生播錯國歌事件，最近一次發生是上月底港隊參加波斯尼亞世界冰球錦標賽，但港府要求Google把國歌置頂及移除錯誤資訊遭拒。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀昨去信當局，指播錯國歌事件從未平息，更有愈演愈烈的迹象，令人無法接受，更直斥Google拒絕移除國歌的錯誤搜尋結果，是毫不尊重中國的行徑，建議政府政策局、部門及非政府公營機構即時停止在Google刊登廣告。

她在信中指創新科技及工業局局長孫東日前向傳媒表示，政府已做了大量工作優化搜索引擎，認為顯示正確資訊的網站在搜尋引擎上的國歌排名已大幅改進。雖然當局多次與Google交涉，但對方仍然不肯刪除錯誤的國歌資訊，沒向用戶提供正確的網絡資訊，故她今日去信當局要求盡快跟進。

拒絕移除行徑 不尊重中國 雖則港府多次強調與Google就事件保持密切溝通，但她認為必須盡快解決，並在信中追問當局，為改進載有正確資訊的網站在搜索引擎的國歌排名，是否涉及向Google買廣告；現時政府政策局、部門及非政府公營機構，是否有在Google刊登廣告；如有，涉及的廣告費用金額為何；又強調Google拒絕移除國歌的錯誤搜尋結果，是毫不尊重中國的行徑，她建議政府政策局、部門及非政府公營機構即時停止在Google刊登廣告，並要求當局盡快交代。

倘涉人為失當 應從嚴處理 她強調Google作為全球最大科企之一，營運時應符合道德標準，尊重國家及香港特區，而公開及故意侮辱國歌或不當使用國歌，是任何國家也不能容忍。

另一議員鄭泳舜昨在立法會前廳交流會後表明，關注世界冰球錦標賽上月發生播放國歌出錯事件，指如涉及人為失當，要求政府從嚴處理。被問及冰球總會的播錯國歌一事，港府指已與Google多次交談，稱Google自身政策已列明，若然內容有出錯會自我修正，對該公司做法表示失望，重申港府會繼續交涉，確保盡快更正。港府又強調出賽團體有責任確保國歌不會出錯，當局會審視冰協的報告內容作出調查。