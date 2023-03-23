電子支架電刺激食道 治胃酸倒流新法寶

中大研發 無線供電 柔軟彈性 俗稱胃酸倒流的「胃食管反流病」於全球十分普遍，且難以治愈。香港中文大學工程學院團隊最近研發無線供電的電子支架，可利用電刺激食道預防及治療胃酸倒流。團隊指，無線供電的電子支架克服了生物電子植入物的供電問題。研究詳情已於國際著名學術期刊發表。

胃酸倒流幾乎人人都會面對，胃灼熱令人坐立不安。現時有約8%的患者需終身服藥，另可通過入侵性手術等方式改善病情，但因沉重手術費、感染風險而未廣泛應用。中大工程學院團隊研發的電子支架由具彈性的醫用食管支架、液態金屬天線和可伸縮的柔性脈衝發電器組成。液態金屬熔點低和容易導電，在體溫下能保持柔軟，令天線可隨食道蠕動而變形。

活豬試驗證實有效 支架配合體外可穿戴式無線供能線圈，令液態金屬天線可以穿透人體組織收集能量，供電予電子支架作電刺激治療。柔性脈衝發電器則具高伸展能力及穩定的機械性能，在食道蠕動下亦可提供穩定的雙相電流刺激。研究團隊還利用激光切割雕刻機大量製造可伸展的柔性電路，提高設計靈活性外亦大增製造產能。

中大醫學院周毓浩創新醫學技術中心主任趙偉仁表示，電子支架已於活豬身上試驗，證實電子支架可以提供持續電刺激，增加食道下括約肌的壓力，以入侵性較低的方式防止胃酸倒流。下一步將改進實驗室製造的原型，將之轉化為可用於臨床的產品。

研究助理教授陳啟楓則指出，電子支架未來可結合壓力感應器等用於生理評估，將病理數據實時調整電刺激參數，精準治病。有關技術亦可用於胃腸道其他部位或其他有自然孔洞的器官。

團隊又稱，正將電子支架結合其他新功能應用於胃腸道，進行實驗和臨床評估。他們展望日後將電子支架發展成為具影響力的非入侵性醫療系統，提供不同的生理評估、個人化治療及其他具高臨床價值的多元性功能。研究詳情已於學術期刊《Science Advances》發表，並將在《自然》旗下子刊《Nature Reviews Bioengineering》2023年4月號中獲報道。