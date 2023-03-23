提早取回強積金供款 12人涉行使虛假文書被捕

【本報訊】2021年1月至2022年4月期間，一間知名強積金受託公司接獲34宗因「完全喪失行為能力」而申請退出供款個案，各申請人俱出示疑似由本地醫院發出的證明書，其中30宗申請其後獲批，獲退回逾630萬元供款。該公司其後發現各證明書內容及樣式相似，懷疑有人偽造有關文件，隨即報案求助。

執法部門經調查後，發現相關申請人均經由一間財務中介公司提交申請，其後證實該公司透過中介人以隨機電話聯絡方式接觸涉案申請人，並要求他們簽署空白申請表，再安排相關偽造證明，替有經濟困難的申請人退回強積金供款，從而收取百分之10至15的佣金。

檢逾47萬元現金 至本周一至本周二，執法部門展開代號「常影」行動，在全港各區以涉嫌「行使虛假文書」，拘捕中介公司姓李（58歲）負責人，以及10男1女（34至60歲）退款申請人，當中最大一筆款項逾100萬元。被捕人分別報稱廚師、建築工、運輸工、巴士司機、銀行職員及無業。行動中，人員檢獲相關銀行卡、兩部電腦、大量強積金文件及逾47萬元現金。

執法部門提醒市民，如要提早取回強積金供款，需符合特定條件，包括提早退休、永久離開香港、患上末期疾病、小額結餘或完全喪失行為能力，當接到中介電話聲稱可替其合法取回供款，市民應提高警覺，檢視自己是否符合相關條件，更不應在空白文件上簽署，以免誤墮法網。