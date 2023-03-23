抗疫的士完成逾37.8萬宗行程

【本報訊】本港踏入後疫情時代，惟去年第5波爆發時，政府曾推出「抗疫的士」為有需要市民提供服務。運輸及物流局昨日回覆立法會議員陳沛良書面質詢時指，「抗疫的士」於服務期間完成超過37.8萬宗行程，涉及總開支逾2.7億元，亦有逾100名的士司機曾確診，已向營辦商發放所有資助。

總開支逾2.7億元 運輸及物流局指，「抗疫的士」服務由去年2月18日開始，直至今年1月14日完結，共有超過1,300輛的士參與服務。專屬車隊在服務期間，一共完成超過37.8萬宗行程，涉及總開支為2.71億元。運輸署已完成審核由專屬車隊營辦商提交的營運紀錄，並已向營辦商發放所有資助。

「抗疫的士」為確診病人提供免費交通服務，接送他們往返其住所及醫院管理局指定診所、私家醫院或其他醫療或隔離設施。考慮到第五波爆發期間，需要在極短時間內籌備專屬車隊服務，以及有關服務的要求和實際運作需要，政府安排了若干行內較具規模及具車隊管理經驗的的士營辦商參與專屬車隊服務，司機則由參與的營辦商直接在業界招募。

108司機曾確診 根據專屬車隊營辦商提供的資料，車隊運作期間共接獲108名的士司機的確診報告。在司機確診期間，有關營辦商已即時安排其他司機駕駛專屬車隊的士，並與運輸署保持聯絡，確保有足夠的專屬車隊的士應付確診人士的需求。運輸署早前接獲個別專屬車隊司機就發放資助事宜的查詢及投訴，經聯絡有關營辦商了解情況後，得悉營辦商已將資助發放給相關的士司機。