港鐵票價周末回贈 打工仔無份

【本報訊】港鐵以往須將事故罰款以每程3%車費折扣方式回饋乘客，並維持至少半年。惟根據港鐵票價調整機制最新檢討結果，當罰款累積滿2,500萬元時，改為於特定周末提供半價乘車日一天。有議員要求港鐵於平日舉辦半價乘車日，以便打工仔享用到優惠，或恢復「舊制」提供每程3%車費折扣，惠及更多人。

議員陳恒鑌認為港鐵不應選擇周末回贈，「（打工仔）選擇搭港鐵，如果有回贈應該盡量回贈給這班人，尤其服務受阻時最受影響是這班乘客，有回贈但不落他們的袋，有欠公平。」

促恢復舊制 每程3%折扣 針對港鐵票價調查方程式與港鐵物業利潤掛鈎，有人擔心港鐵會操縱物業利潤入帳來控制票價調整服務。港鐵香港客運服務總監楊美珍指，港鐵將物業利潤入帳需導守嚴格會計原則及政府相關要求，又指即使物業利潤不足50億元，票價調整幅度亦會扣減0.6%。運輸及物流局局長林世雄表示，過往不少意見指港鐵賣樓賺大錢，是次檢討已回應市民訴求。

議員田北辰則批評，港鐵票價機制檢討的方程式基本沒有改變，認為只屬包裝。他指港鐵最重要的經常性收入是車站及商場租金，以及廣告收益，但並沒有計算在內，他認為應該將全部利潤計算在內，而不是單單以香港物業發展的利潤掛鈎。