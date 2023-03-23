跨部門東九龍反黑工 拘20人包括假難民

【本報訊】執法人員聯同入境處及勞工處，於本周二展開代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍多個罪案黑點，共拘捕20人（27至63歲），當中包括一男兩女本地人、兩男4女內地人、兩男四女印尼人、一名泰國女子、兩名孟加拉男子，以及越南和印度男子各一人。

據了解，其中一名被捕內地女子，以及孟加拉、越南及印度男子持「行街紙」留港，各被捕男女分別涉嫌「僱用非法勞工」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「逾期居留」及「行使虛假文書」，均已被扣留調查。

另拘洗黑錢犯罪集團兩頭目 另外，執法部門早前掌握情報，得悉一個活躍於西九龍區的犯罪集團，連月來為爭奪利益及擴張勢力，從而引發連串案件，當中更牽涉嚴重暴力及傷人案。人員經調查及情報搜集與分析後，先於本周日展開行動拘捕43人，並再於本周二拘捕多12人（23至72歲），當中包括33男15女本地人、兩男三女持雙程證內地人，以及一男一女越南假難民。

據悉，被捕人士包括集團的兩名骨幹頭目，他們分別涉嫌「營辦或者協助營辦非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「經營賣淫場所」、「販運危險藥物」、「公眾地方內擾亂秩序」、「製造虛假文書」、「藏有虛假文書」等。該犯罪集團亦懷疑涉及清洗約2.1億元的犯罪得益。