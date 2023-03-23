擬要求預報旅客資料 堵截空運假難民

各界促亦加強海陸路篩查 假難民問題禍港，港府2021年修訂《入境條例》加強打擊假難民，在5大範疇推出最少10招改善免遣返聲請安排，包括推行「預先通報旅客資料」系統。當局昨表示，已根據《入境條例》第6A條訂立《入境（預先通報乘客資料）規例》，為預報系統提供法律依據，《規例》明日刊憲。預報系統正在開發階段，預計明年第3季分階段推行。議員及學者均認為，單是堵截空路來港途徑是不足，海陸兩路亦應考慮，長遠應尋求中央退出《禁止酷刑公約》，徹底解決問題。

保安局指為符合國際民航組織的要求和建議，以及協助入境事務處加強其入境檢查和執法能力，阻截包括潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士乘坐來港航班，故需在港推行預報系統和透過《規例》賦予其法律效力。《規例》將訂明航空營運商在飛機起飛來港前後，須透過入境處指定的預報系統，就每位旅客提供預報乘客資料和飛機資料。航空營運商須就由香港以外地方來港的航班遵守《規例》，離港航班不受影響。《規例》將於下周三提交立法會進行先訂立後審議的程序。

系統仍處於開發階段 入境處的預報系統現時正在開發階段，入境處的承辦商會擔當「數據中介」，設立和管理一個安全、專用和具復原力的網絡，讓各航空營運商連接至入境處的預報系統。數據中介會自動檢查預報乘客資料和飛機資料的完整性，然後通過它的數據網絡傳送到入境處的預報系統，過程中數據中介不會儲存任何資料。

預報系統內設有一個「預報乘客資料分析」部分以作風險評估和資料檢查。經即時分析後，系統會將「可登機指示」或「禁止登機指示」通過數據中介的網絡回傳至航空營運商的離境管制系統。整個流程預計需約4至6秒。

議員：重點打擊偷渡 除了關於罪行、罰則及免責辯護的部分外，《規例》計劃於同期隨着推行預報系統生效。為讓超過100間航空營運商有時間連接預報系統及確保系統能順暢及有序運作，會設立約12個月的過渡期，使不遵守《規例》下的要求的罪行、罰則及免責辯護只會在全面落實預報系統後才實施。視乎預報系統及航空營運商的準備情況，局方會適時訂立《生效日期公告》以指明《規例》的生效日期和相關過渡期。

議員葛珮帆指出，本港多年來受盡假難民問題困擾，耗費大量公帑，衍生治安及社會問題，要徹底解決問題，必須由根源做起，阻截他們來港，認為當局推行預報系統，不但要針對來港航班，連船隻、火車、過境車輛等亦要加強阻截，並重點打擊偷渡，海陸空3方面杜絕假難民湧港。至於滯留在港的假難民，當局亦應要求司法機構盡快處理積壓的司法覆核個案，遣返他們回國。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦認為，預報系統單是堵截空路途徑是不足夠，因為部分假難民是以水路偷渡來港，亦有是持旅遊簽證到內地，再經陸路偷渡來港。他又認為即使海陸空加強堵截，亦是治標不治本之策，與其花時間找方法堵截假難民湧港，倒不如考慮治本，適時考慮向中央政府表達意見，尋求中央退出聯合國《禁止酷刑公約》。他又指，考慮把假難民放入禁閉營雖是一個方法，但營運費用龐大，由本港納稅人支付，其實欠公平。