轉時段過渡收費 每兩分鐘調整兩蚊

【本報訊】「不同時段不同收費」年內落實，私家車及電單車不同時段過海收費可相差最多兩倍。為避免駕駛人士為求慳錢，趁收費即將改變前刻意增加或減低車速，當局於轉時段時引入過渡收費安排，私家車收費以每兩分鐘逐漸增加或減少兩元；電單車調整幅度則為每兩分鐘8毫。

$60變$20 西隧要等40分鐘 以平日晚上7時為例，繁忙時段轉為非繁忙時段，屆時紅隧、東隧私家車收費將由40元逐漸下調，直至約7時20分才調至非繁忙時段收費，即20元；同一段時間內，本應收費60元的西隧僅回落至40元水平，待7時40分才收20元。

運輸署承認，過渡收費調整期間，3隧收費短暫存有落差，不排除有駕駛人士或揀選收費較低的隧道，但認為目前安排已簡化過渡收費，以便駕駛人士理解。運輸署署長羅淑佩則指，新收費實施初期，警方及隧道管理公司將有特別交通安排，監測行車情況。

另外，為長遠能適時調整隧道收費，港府建議運輸署可每半年微調一次繁忙時段的時間、收費水平和總時限。當局建議，隧道費每次調整不得多於3元，總額不可與現有收費相差多於15元；繁忙時段開始及結束時間最多調整60分鐘；每次繁忙時段調整時限不得多於15分鐘，總時限不可延長或縮短超過30分鐘。運輸署指，上述建議能提供行政彈性，更強調隧道費是「可加可減」。