上班族失衡過勞 管理層宜多關心

打工仔最高理想：薪高糧準，又係自己鍾意做、可以發揮所長，甚至把工作變成事業。之不過，在人海浮沉、滾滾紅塵中，一般打工仔都係呻苦多過開心，歌仔有得唱：我哋呢班打工仔，一生一世為錢幣做奴隸，嗰種辛苦折墮講出嚇鬼，咪話冇乜所謂！

生活從來不易，尤其過去3年疫情，經濟不景，百業蕭條，港人面對嘅生活壓力真係唧都唔笑，瘦骨如柴煲碌竹，日子難過！有調查發現，在職人士嘅職場開心指數以10分為滿分，僅得5.15分，較一般人口嘅6.59分明顯較低，更有逾40%打工仔出現「過勞」；31.5%受訪在職人士指工作導致生活失衡。打工生涯不是夢！

調查指出，港人每周平均工時為43小時，但理想工時係34小時。有超過四成人指工作有出現「過勞」情況，超過三成在職人士指因工作導致生活失衡，功夫茶不禁聯想起日前聯合國發表嘅本年度「世界幸福報告」，喺137個國家和地區中，排名前列嘅多係北歐國家好似芬蘭、丹麥、冰島，可以肯定，呢啲國家嘅人民，工作一定唔會「做到隻狗」咁，佢哋福利又好，活着，不只為求「三餐一宿」，而係「詩意地棲居在大地上」！香港排第82，台灣排27，中國大陸排64，可見港人唔覺得幸福，亦大有可能因工作疲勞過度之故也。試諗吓返工做到死吓死吓，即使搭車企喺度都會瞓着，假日休息就想宅在家「補充睡眠」，有可能幸福嗎？

調查又指出，最影響在職人士嘅職場快樂感係自評薪酬恰當度，即受薪者考慮到自己嘅工作量和工作表現後，對所獲嘅薪酬感到有多恰當。有四成受訪者考慮到工作量和工作表現後，認為自己所獲嘅薪酬不恰當。

講真，即使政府嘅「衡工量值」都好多爭拗，而一般打工仔，又邊有可能「出咗半斤力，想話攞番足八両」咁理想？反而打工仔都希望得到特別工作安排，譬如話「4天工作周」、「彈性工作時間」、「更多年假」。呢啲又係調查機構呼籲企業不應只顧搶人才，除薪酬待遇調整，更應有家庭友善政策。

城市燈火人心醉，打工日子確實累；困難重重夢已碎，現實前景要面對。咁，有乜符弗令打工仔開心啲？有企業行政總裁都話「唔係食粒藥就解決到」，佢指出，企業長遠係要建立起良好嘅職場文化，唔能夠單靠加薪留人。呢，晚清大臣曾國藩都深明此道，佢話「古來名將得士卒之心，蓋有在於錢財之外者……是以金多則奮勇蟻附，利盡則冷落獸散」，佢冇話錢財之外係乜，之不過，用現代嘅話，相信係對公司有「歸屬感」，份工受尊重自然感到開心，返工有歸屬感就不會以為苦而感到疲勞啦！