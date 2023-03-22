筆下風雲：中國勸和 美國拱火

正當國家主席習近平帶着勸和促談的善意出訪俄羅斯之際，不僅美國堅決表明反對，兩架美國空軍B52戰略轟炸機更從波羅的海上空逼近俄羅斯邊境，擺明挑釁。與此同時，美國「小弟」日本，首相岸田文雄突訪基輔與澤連斯基會面。如此種種，皆見美國及其附庸自私自利，鐵了心將俄烏戰爭延續，拒絕讓世界看見和平曙光。

當然，要真正達成停戰，不可能一蹴而就，習近平亦揚言「複雜問題沒有簡單解法」，但中國亮明態度，起碼短期內阻止了俄烏戰事升級和失控，而且可以起帶頭作用，讓其他希望戰爭盡快平息的國家加入勸和，讓和談之風吹起，積沙成塔。若連法德等歐洲國家都加入，停戰便不是沒有可能的事。

更須指出，在中國積極斡旋下，最近促成了沙特阿拉伯和伊朗和解，恢復邦交。不但向世界展示了中國的大國外交實力，同時令美國跌破眼鏡，也讓人知道，世界上沒有甚麼事情是不可談。有指中國有意再下一城，推動解決以巴長久以來的問題，外界拭目以待。

事實上，在後疫情時期，全球皆在拚經濟，當大家有了共同目標，以促進經濟發展為首位，連種族、宗教仇恨都可暫且放在一旁，又有誰能斷言，中國就俄烏兩國勸和促談，必定毫無結果？中國在中東的影響力已叫美國難以置信，現在更是卯足勁阻止俄烏有任何停戰和談的可能性，醉翁之意，又是打壓中國，不讓中國的影響力繼續延伸。美國一切以自己國家利益為優先，根本看不到其他可能，例如中東政策萬事以以色列為重，並以打擊伊朗為職志，才會對中國「四両撥千斤」式化解沙特和伊朗矛盾如此驚訝。繼續讓如此偏執的國家主導世界，只會戰火不斷，和平難以到來。