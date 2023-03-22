強詞有理：好戰國家

中俄元首在莫斯科相見歡，老美自然不爽。美國國家安全委員會發言人柯比傲慢地表示，美方堅決反對俄羅斯與烏克蘭停火，當前局勢下任何和平倡議均不可接受；更稱若中俄元首會晤中出現任何和平倡議，美國都會拒絕。這番話既無理又蠻橫，將霸權本質暴露無遺。戰爭是否停火，按道理應由俄烏兩國決定，老美開口反對，閉口拒絕，難道自己不覺得有問題？

老美當然不覺得有問題，因為這場戰爭本來就是其一手策劃和挑動，烏克蘭不過是一枚棋子，總統澤連斯基不過是政治傀儡，一切身不由己。美國不想停火，要求戰至最後一個烏克蘭人，戲子總統自然不敢說不。中國外交部日前發布美國民主情況報告，直指美國把烏克蘭危機視為從中漁利的機會，非但沒有做出任何有利於停戰的舉措，反而不斷拱火澆油，在軍工、能源等領域大發戰爭橫財。這才是美國不想停火的主要原因。

試想想，中國成功促使沙特與伊朗和解，已令老美顏面掃地，假如中國再成功勸停俄烏戰爭，老美豈不是無地自容？所以，中國領導人此次勸和促談，難度之大可想而知。但即使困難也要盡力而為，起碼表明中方追求和平的立場，讓全世界看清楚誰才是真正好戰。美國前總統卡特曾經坦言，美國堪稱世界歷史上最好戰的國家。他有勇氣承認這一點，實在難能可貴，不像當今華府政客一個比一個虛偽。

最無恥的是，美國自己不斷拱火澆油，反而誣衊中國可能向俄羅斯提供「致命性援助」。實際上，中國已經盡了勸和促談的最大努力，既然美國不願接受，中國更有理由與俄羅斯加強合作。憑甚麼美國可以向烏克蘭提供武器，中國不可以支援俄羅斯？如果說俄羅斯是「侵略者」，那麼美國侵略阿富汗、伊拉克、敍利亞該如何解釋？美國向台灣售賣軍火又該如何解釋？

德不孤，必有鄰。儘管美國不斷往中國身上潑髒水，把中國形容得多麼可怕，但全世界並非都是傻子，不可能長期被美國蒙蔽。正如歐洲議會議員華萊士指出，中國在過去40年裏沒有轟炸過任何人，而美國每天都在轟炸別國。當今西方能夠仗義執言的人並不多，但隨着美國謊言被逐漸揭穿，出來主持公道的人必會愈來愈多。從這個角度看，中國領導人此次俄羅斯之行不會沒有收穫。