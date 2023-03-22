政情：球員證錯體 梁栢賢突有米

素有「球王」稱號嘅醫院管理局前行政總裁梁栢賢（PY），雖熱衷多種球類運動但都屬於業餘嗜好，但勢估唔到，本應踏入退休生涯嘅佢竟然成為球員！不過佢人生嘅第一張球員證就「蝦碌」打錯姓，由「梁」變咗「粱」。

PY尋日喺社交平台上載，香港乒乓總會發出嘅球員證相片。佢喺貼文話「昨天收到我一生人第一張球員證，十分興奮！朋友話我以60多歲之齡再做初哥，勇氣可嘉，畀個Like我！」咁開心嘅事，唔少網友即刻畀Like佢。

近年PY愛上乒乓，練波都好頻密吓，有時都會打吓友誼波，難怪佢收到呢張球員證會咁開心。呢張球員證有PY醒神嘅相，仲有佢嘅出生日期，應該係私隱嘅關係，佢遮咗年份。但隔咗冇耐，佢就發現咗一件大事，就係呢張球員證竟然打錯佢個姓，變咗「粱」栢賢，有網民笑稱佢「有米」。

網民叫佢打丁組 雖然佢年逾60歲先做運動員，但有網友話一啲都唔遲，留言話「60歲才是中年啫！仲有大把世界！」有啲網友好期待佢打公開賽，話佢可以打乒總聯賽啦，仲話可以打丁組添！亦有網友叫佢推廣香港嘅乒乓運動。