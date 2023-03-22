政情：黃傑龍自嘲鄉下仔 去廣州打木人樁

香港雖邁向復常，但復甦旅遊業仍要加把勁。香港優質旅遊服務協會主席黃傑龍，日前隨同文化體育及旅遊局、香港旅遊發展局北上廣州，幫手宣傳香港旅遊。儘管生活喺香港呢個繁華大都會，但黃傑龍卻自嘲係「鄉下仔」，事關落成多年嘅香港高鐵佢都係第一次乘搭，而到訪廣州嘅其中一站更令佢開闊視野，增長見識。究竟係咩地方呢？

訪李小龍祖居耍兩招 黃傑龍參觀某網購集團喺廣州嘅基地，既時髦又前衞；然而老舊嘅永慶坊，予人印象更為深刻，因為李小龍嘅祖居正位於此。佢佇足細賞呢間同港產國際武打巨星有淵源嘅西關大屋，得知李小龍嘅爸爸李海泉，本身就係粵劇4大名丑之一，兼且係太極高手，「戲武世家」嘅稱譽實在當之無愧咁話。後來佢見到屋外嘅詠春木人樁，都作狀耍番幾招，畢竟對李小龍影響最深嘅中國武術，就係詠春。

講講吓，黃傑龍驚覺自己明明係上廣州宣傳香港；點解好似倒翻轉，變咗人哋向佢宣傳廣州咁呢？其實穗港兩地一衣帶水，各有各宣傳啦！