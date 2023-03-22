政情：政團晚宴大縮水 預告官員唔會去

過往各建制派政黨嘅黨慶場面大之外，仲「星光熠熠」，事關好多官員、議員等各界人士都會去捧場，反之民主黨晚宴則多次因場地問題告吹，最後變成自己「細圍」食飯聚會，而作為非建制黨派，新思維8周年籌款晚宴雖能夠舉辦，但場面似乎有點黯淡，預料當日無任何官員出席。

該黨籌款晚宴將喺下周二舉行，身兼主席嘅社福界議員狄志遠話早前已向特首、司長、副司長同局長等發出邀請，大多都有致電查詢了解有關詳情，但最終均回覆話唔會出席，只有一人話會出席，係特首辦總經理（傳媒及協作）。但據了解，佢並非代表特首辦參加呢次晚宴嘅，而另有一名官員仍未回覆。相較其他黨派嘅晚宴，狄坦言反應相對冷淡。

減少8席 當同友好聚會 由於反應一般，人數相對減少，呢次晚宴由原本筵開28席調整為約20席，主要邀請議員、泛民友好等，當中包括民主黨元老李華明、現任領導層等，但主席羅健熙等人至今未有確定係咪出席。狄志遠笑言自己係細黨，無辦法啦，當係黨友同友好聚會，大家輕鬆啲。

狄志遠唔敢定目標金額 講明係籌款晚宴，目標係幾多？狄志遠話唔敢定下目標金額，大嘆現時籌款難度好高，唔少人都話唔想再觸碰政治，即使仍有友好願意捐款，但數目都大減，暫時希望籌得嘅款項能夠支付地區辦事處一年嘅燈油火蠟同職員人工，估計數十萬元。

講到依家各區正如火如荼籌組地區關愛隊，該黨會唔會玩埋一份？佢就話由於當局提供嘅資助金額不足，故要組織關愛隊就需要一定嘅籌款能力，細黨並無呢個本事，衡量過後都唔會組建關愛隊。至於年底區議會換屆選舉，佢就透露黨內都有3至5名成員部署參選，但一切都要待最終方案確定。