鐵皮屋燒塌頂 飼主帶6貓咪疏散

【本報訊】昨日上午9時許，元朗石塘村一間以鋅鐵搭建的鐵皮屋突然起火冒煙，濃煙隨風飄散，村民見狀得悉發生火警，紛紛逃生及報案求助。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，惟因火場遠離水源，消防需拖喉約200米始能射水灌救，並於約一個多小時後始把火勢撲熄。涉事鐵皮屋燒通頂屋頂塌下，消防經初步調查後，相信電線短路肇禍，起火原因沒有可疑。

火警中，6男5女村民疏散，當中包括行動不便長者，一名執法人員手部意外受傷。據了解，起火鐵皮屋住有4戶人，其中姓李女住戶表示，事發時她仍在夢中，鄰居拍門始得悉發生火警，她遂把飼養的6隻愛貓一併帶離鐵皮屋，其中一隻貓疑受驚匿藏梳化後方，在救援人員協助下才把6貓全部帶走。在起火鐵皮屋附近另一村屋居住的姓彭女村民稱，事發時大煙大火，形容「有火從鐵皮屋噴出嚟」，情況十分危急，由於與其同住的長者「唔識行」，幸得一男村民幫助，始能盡快疏散。