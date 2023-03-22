涉冒國安人員詐騙 兩警一男6月再訊

兩名警務人員及一名退休人士涉嫌串謀詐騙，於去年假冒香港警務處國家安全處人員，向一名男子指稱收到廣東省公安的消息，指他涉嫌詐騙並將會受到調查，因而須交出金錢以解決問題。事後3人分別被控串謀欺詐及假冒公職人員兩罪，案件昨天在區域法院提訊。由於辯方表示需時進一步審視文件，法官高勁修因此把案押後至6月6日再提訊。在候訊期間3名被告繼續獲准保釋外出。

假指男子受查需交錢解決 本案3名被告依次為58歲、報稱已退休的李雪輝，以及均報稱任職公務員的鄧栩洋（30歲）和莊港偉（46歲）。3人被控於2022年3月27日至2022年4月1日期間，在香港一同串謀詐騙一名張姓人士交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司與中科創新產業投資有限公司之間的交易，即3名被告向該名張姓人士虛假地表示，他們是國安處人員、國安處收到廣東省國安處的消息，關於針對張的詐騙指稱，以及國安處所收到的消息如經發現屬實，會對張展開調查。李雪輝另被控於2022年4月1日，在中環麥當勞道7號至9號豪華閣某室假冒公職人員，即國安處人員。

警務人員捲詐騙屢見不鮮 近年，警務人員淪為詐騙案主謀或幫兇的例子屢見不鮮。2019年，一名高級警員以母親需錢醫病為由，涉嫌詐騙6名於駐守深水埗分區巡邏小隊期間認識的同袍，騙取十筆共逾8.3萬元的貸款。另外在2021年年初，一名前警長因向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社隱瞞負債，騙取45萬元貸款，以及投注外圍馬被定罪，至同年11月遭革職。案件編號：DCCC 1018/2022