破西九犯罪集團 共拘43人

【本報訊】一個活躍西九龍的犯罪集團，在過去數月因爭奪利益而引發傷人等嚴重暴力案件，執法部門經跟進調查後，至前日展開執法行動，共拘捕43人。

涉清洗2.1億黑錢 行動中，人員突擊搜查多個相信由該集團控制的非法場所，其中有以餐廳作掩飾的百家樂賭檔，或在唐樓、私人住宅、商廈開設的釣魚機賭場；另在夜店、酒店範圍、遊戲機中心等犯罪黑點巡邏，共拘捕18男14女（23至72歲），分別涉嫌「經營賭博場所」、「販運危險藥物」、「製造虛假文書」等罪，同時檢獲逾11萬元賭款、面值超過40萬元的籌碼、18台賭博遊戲機、10台電視屏幕、點鈔機、手機、電腦、7張偽造身份證及相關製作工具。

另調查顯示，2018年12月至2022年10月期間，該集團安排家人、親戚及屬下成員開立至少25個本地銀行戶口，清洗約2.1億元黑錢，當中牽涉大量現金存款，又透過戶口之間的頻繁交易，或以櫃員機用現金方式提款，企圖增加執法部門的調查難度。此外，部分犯罪得益會用作購買名貴汽車、手錶等物品，藉此清洗為疑似合法的財產。該部門循線搜查多處，分別以涉嫌「洗黑錢」和「串謀洗黑錢」罪拘捕9男兩女（27至39歲），當中包括兩名骨幹頭目。

行動中，人員檢獲約40萬元現金、多隻總值約250萬元的名錶、市值近百萬元的名貴汽車，另堵截約140萬元的犯罪得益轉移。除此之外，人員調查期間亦發現集團曾用犯罪得益購買多部車輛，總值逾600萬元。其中一名被捕骨幹將被起訴一項「洗黑錢」罪，案件今日在東區裁判法院提堂，其餘人士個別被扣查或獲准保釋。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。