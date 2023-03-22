15樓飛墮 居屋地盤雜工不治

【本報訊】昨晨約10時半，一名負責清理建築廢料的姓朱（52歲）地盤雜工，在秀茂坪安達臣道安秀苑的居屋地盤工作，並按指示到屋苑A座15樓的大堂處理廢料。期間，有工友乍聞其呼救聲，繼而傳來「嘭」一聲巨響，眾人深感不妙，循聲查看赫見朱男奄奄一息倒臥平台，慌忙通知地盤負責人及報案求助。

救援人員接報趕至，登上平台救起朱男，他當時昏迷血流披面，送院搶救惜最後傷重不治。死者妻子趕至醫院了解，驚悉噩耗一度激動暈倒，回復清醒後悲慟痛哭。

專責清理廢料 遺妻及兩兒 據了解，死者是家庭經濟支柱，與妻子育有兩名17及12歲、分別就讀中學及小學的兒子，一家四口居於西灣河筲箕灣道一幢唐樓。朱的妻子主力打理家中事務及照顧家人，間中兼職售貨員，夫婦倆需供養他們的父母。朱男在上址地盤工作約一年半，每日朝8晚6開工，專責清理建築廢料。

勞工處表示，接報後已派員到場，並正就意外原因展開調查。工業傷亡權益會表示，已和死者遺孀聯繫，得悉他們的家庭狀況，該會將持續跟進及提供支援。

另外，昨日下午約2時，一名姓駱（66歲）女花王，在清水灣道663號一屋苑之的士站工作期間，被墮下的樹枝擊中頭部倒地昏迷。女事主經治理後回復轉醒，接受包紮後送院作進一步治理。