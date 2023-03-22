世界幸福排名 港跌一位至82

【本報訊】聯合國可持續發展解決方案網絡（SDSN）前日發表今年「世界幸福報告」，為137個國家和地區評分，其中芬蘭連續6年蟬聯全球最幸福國家榜首。丹麥與冰島排名與去年一樣，分別位列第二及三名；香港則排名第82位，較去年下跌一位。

芬蘭連續6年蟬聯榜首

除芬蘭、丹麥和冰島外，排名前10位的國家依次為以色列、荷蘭、瑞典、挪威、瑞士、盧森堡及新西蘭，以色列較去年躍升了5名；美國和英國則分別排名第15和19位。亞洲方面，以新加坡排名最高，位列第25名、台灣27位、日本47位、中國大陸64位。正處於戰爭的俄羅斯及烏克蘭分別排名70和92位。排在榜末的是阿富汗，已是該國連續4年排名最低。