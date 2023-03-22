力壓星洲 到港出差全亞洲最貴

【本報訊】香港力壓新加坡，成為2023年亞洲公幹費用最昂貴的城市！人力資源顧問機構ECA International發表最新「出差津貼報告」，結果顯示儘管去年前往香港公幹的需求急劇下降，香港仍然成為亞洲排名首位及全球排名第16位公幹費用最昂貴的城市，而紐約則是全球首位。到香港出差的平均支出為每日520美元（約4,056港元），力壓新加坡、東京及上海等，再次成為亞洲公幹費用最貴城市。

每日平均支出逾4000元 ECA International亞太區域總監關禮廉指出，香港一直是亞洲公幹費用最昂貴的城市之一，而本年度也不例外。到香港出差的平均支出為每日520美元（約4,056港元），較去年同期輕微下跌了4美元（約31港元）。由於新冠疫情及經濟表現不景氣，導致前往香港公幹的需求下跌，因此香港於2022年的公幹成本輕微下降。

新加坡是亞洲公幹費用排名第二昂貴的地區，每日平均公幹支出為515美元（約4,017港元），稍微低於香港。至於排行第三的是日本東京，儘管以當地貨幣計算，商務旅客於去年的每日公幹支出有所上升，但由於日圓兌美元貶值，導致其排名下降。排名第四的為上海，而台北（第7）及新竹（第10）等台灣城市的排名有所上升，均進身10大亞洲公幹成本最高的城市之列。

全球公幹費用最昂貴的城市為美國紐約，平均每日開支高達796美元（約6,208港元），原因為疫情後商務旅行及觀光旅遊的需求急劇增長，導致紐約的住宿成本上升，加上商務旅客的其他消費品亦出現通脹，令當地的公幹成本上升了8%。