工作過勞生活失衡 受訪上班族不開心

團體倡推特別假期家庭友善政策 受逾3年疫情影響，港人壓力瀕臨爆煲。有調查發現，在職人士職場開心指數遠低於一般人口，當中逾三成受訪者指工作導致生活失衡，四成人感到工作出現「過勞」情況。負責調查的社企指，上班族不開心主因是薪酬待遇，籲企業不應只顧搶人才，也要顧及留人才，並建議政府繼續鼓勵特別假期和彈性工作，以及家庭友善政策。

民調由社會企業「香港開心D」主辦，委託東華學院護理學院、香港教育大學心理學系，於去年12月底網上訪問1,527人。調查量度各類指數以10分為滿分，結果發現在職人士的職場開心指數僅得5.15分、在職人口的個人快樂指數為5.62分，遠低於一般人口的6.59分。調查發現，31.5%受訪在職人士指工作導致生活失衡；40.5%港人表示工作出現「過勞」情況。

就社會普遍認為職場快樂感與實際收入有直接關係，調查指出，最影響在職人士的職場快樂感是自評薪酬恰當度，即受薪者考慮到自身工作量和工作表現後，對所獲的薪酬感到有多恰當。在職人士最希望有公平、尊重的工作文化。香港開心D顧問兼東華學院護理學院副院長（研究）林清表示，香港平均工時為每周43小時，惟四成受訪者感到過勞，其每周工時介乎43至50小時或以上。

籲企業體恤員工 挽留人才 他認為，本港在職人口的確比一般人口不開心，建議企業「不應只顧搶人才，也要顧及留人才」，為培養良好工作文化和鼓勵工作投入度，管理層主動關心工時長的同事，了解其難處和工作生活平衡狀況，以評估調整工作量或培訓的需要，減低工作過勞。企業亦可定期進行工作表現評核，與同事討論薪酬恰當度問題，務求建設雙贏、公平和互相尊重的職場。

林清又稱，35%受訪者反映公司現時無提供勞工處提倡的任何一種特別假期，建議政府應繼續鼓勵企業提供相關假期，包括婚姻假、家長假、敬孝假、恩恤假、特別事假。政府亦應繼續鼓勵公司在工作合約中引入更多彈性工作和家庭友善的政策。