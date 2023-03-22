換節水花灑 每家庭年慳5000元

【本報訊】節約用水不但是美德，同時亦可以為保護地球資源出一分力。今日是一年一度的聯合國世界水資源日 （World Water Day）。環保組織指普羅大眾只需要更換節水花灑，每個家庭每年可以減少耗用逾10萬公升水，節省的水費及能源費合共超過5,000元。

水龍頭裝節流器 省四成用量 本地非牟利慈善環保組織環保促進會，根據水務署和能源公司提供的數據作出計算，使用獲得第一級「用水效益標籤」的節水花灑比起傳統的花灑，每分鐘可減少用水量約8公升。以一個4人家庭每人每日用熱水淋浴10分鐘為例，每年就可節省用水超過10萬公升。每個家庭除了能節省水費約千元外，亦能節省能源費，合共超過5,000元。

去年水務署亦提供網站，列明不同花灑型號的用水量，當中有20%的花灑，用水量更少於每分鐘6公升。除花灑外，亦可以在傳統水龍頭簡單加裝節流器，以節省高達四成用水量。環保促進會亦透過與水務署合辦的「商約惜水運動」，派發了超過兩萬個節流器予參加者。另外，市民亦可在水務署網站填寫資料免費索取。