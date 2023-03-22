月掩金星周五上演 錯過要等40年

【本報訊】罕見天文奇景「月掩金星」，將於本周五（24日）上演。屆時月球會運行到地球和金星之間，並將金星短暫遮掩。香港太空館將於當晚7時30分至9時透過其頻道及「康文＋＋＋」專頁直播是次天象，並即時講解與月掩金星相關的天文知識。

西北方觀賞為佳 是次天象在晚上7時47分開始，晚上8時53分結束，歷時1小時6分鐘。當日傍晚6時27分首先會出現「金星合月」，時隔約1小時20分鐘後「掩星」將於月球東側附近開始，並在晚上8時53分於月亮西側附近結束。由於月球的視覺運動比金星快得多，太空館建議觀測時可追蹤月球，以顯示金星的相對運動。

在「掩始」時，月球和金星位於西北方的夜空，使用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡觀測會更清晰。在「掩終」時，月球離地平線只有3.8度，觀測者需要到西北方幾乎毫無遮擋的地方才能觀測得到。另外，金星是太陽系內亮度僅次於太陽和月球的天體，因此「月掩金星」比較容易觀測，並頗受天文愛好者關注。上次在香港可見的「月掩金星」在2010年發生，下一次則要等到2063年。