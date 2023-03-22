私了的哥 會計師樓經理加監

【本報訊】2019年10月，有的士司機駛經深水埗時，被指駛過示威者設置之路障，因而被拉落車「私了」，令他7條肋骨骨折。一名包圍施襲的會計師樓經理，去年5月在區院承認暴動及非法集結時蒙面兩罪，被判入獄3年。律政司認為刑期過輕，向高院上訴庭申請覆核刑期。案件昨日審理，上訴庭法官認同原判過輕並有原則性犯錯，將刑期加至4年1個月，稍後會頒判詞解釋。

本案32歲答辯人張子龍，原於會計師樓任職經理。律政司代表昨陳詞指，當時大批人士在光天化日鬧市中，拖的士司機落車，用不同武器施襲，包括以長傘插向他，用漂白水淋潑，又用硬物瘋狂毀壞的士。律政司代表強調，本案應被定性為嚴重案件，原審以4年半作量刑起點是明顯過輕。答辯人代表則指，原審法官判刑時已考慮所有因素。

事主7肋骨骨折 據張承認的案情指，2019年10月6日下午5時許，的士司機鄭國泉駛過示威者設置的路障，群眾見狀情緒激動上前，有人用雨傘及鐵通敲破車窗，有人更爬入車廂用削尖的鐵通猛打鄭，導致該的士失控撞倒兩名女途人。之後，有人把鄭拖出的士並圍毆他。過程中，張曾用硬物抽打及踢鄭。事件導致鄭7條肋骨骨折。案件編號：CAAR 8/2022