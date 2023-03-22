肇事九巴線 司機僅得3分鐘休息

【本報訊】葵涌一輛雙層九巴前日撼欄剷上石壆後傾側造成44人受傷，荔枝角消防局局長梁建明昨在電台節目上表示，由於未能立即確認該車身有否平衡，消防人員要用鋼索、繩索、快速穩定杆等讓車身鞏固，再依據座位、傷勢等救援乘客。意外發生之後，該處派出一輛消防車駛近巴士車身較傾斜一方，協助巴士萬一失衡時，都有消防車作為支撐工具，也要求乘客不要隨意在巴士中行走。至於有乘客指聞到汽油味，他認為，只要現場沒有火花、明火，未必有燃爆風險。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指出，涉事的290A巴士是長途線，乘客數量較多，司機亦需同時兼顧290及290A兩條線，而開車時間亦很趕急，休息時間比較少，有可能影響行車表現。他又指，事發時段該路面交通繁忙，行車時間亦較長，涉事司機在總站只有3分鐘休息，認為不理想，期望至少應有5至7分鐘休息。

巴士傾側 忌自行落車 都會大學交通意外重組訓練課程導師盧覺強昨早亦在電台節目指，肇事巴士傾側約28度，屬於運輸署定下的安全範圍內，以致未有造成翻側。他建議，若再發生類似巴士傾側意外，下層乘客應移動到較高位置的一邊，保持車身平衡。他又呼籲乘客切勿自行落車，一旦傾斜的巴士車身重心改變，可能會整架翻轉。