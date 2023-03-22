打擊外傭跳工 勞工處展諮詢

【本報訊】疫情期間本港外傭不足，「跳工」問題漸趨嚴重，勞工處於昨日宣布，就檢討《職業介紹所實務守則》展開公眾諮詢，至5月15日結束。勞工處發言人表示，《實務守則》自2017年起頒布，規範職業介紹所，其實施情況大致暢順。

處方經檢視後提出數項初步建議，包括要求職業介紹所須在服務協議內，就各項服務類別分別訂明金額，增加透明度，保障消費者。

勞工處同時建議，介紹所須向外傭講明，除因特殊原因，在兩年合約期內提出在港轉換僱主的申請通常都不會獲得批准，使外傭明白「跳工」的後果；介紹所不應向在職外傭提供金錢誘因，誘使其提早終止合約。

同時，處方建議要求職業介紹所在提出牌照申請時，須填報是否與任何財務機構有關聯，及在同一地點經營業務的資訊，防止職業介紹所與財務機構合謀安排外傭借貸。

此外，因應申訴專員公署建議，勞工處提出職業介紹所須為外傭求職者而設的住宿設施提供基本資料，而職業介紹所亦須確認住宿設施符合相關法例及規定。