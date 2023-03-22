監警會兩個月收280投訴 按年飆六成

【本報訊】監警會昨日召開例行會議，警方公布今年首兩個月共接獲280宗須匯報投訴，較去年同期的178宗，大幅上升近六成，包括毆打、疏忽職守、行為不當及濫用職權等。至於獲監警會通過的投訴有208宗，當中6宗證明屬實，6宗未經舉報但證明屬實。

涉疏忽職守毆打濫權等 在監警會例行會議上，警方公布去年接獲1,287宗須匯報投訴，較2021年的1,416宗下跌129宗，當中輕微指控佔1,183宗、嚴重指控佔104宗。至於今年首兩個月共接獲280宗須匯報投訴，較去年同期增加102宗，即57.3%，當中輕微指控佔262宗，分別為疏忽職守142宗、行為不當/態度欠佳107宗、粗言穢語佔7宗；嚴重指控則佔18宗，分別為毆打12宗、濫用職權6宗。

此外，首兩個月獲監警會通過的投訴共有208宗，當中證明屬實有6宗、撤回投訴88宗，無法屬實9宗、未經舉報證明屬實有6宗、無法追查38宗、並無過錯4宗、虛假不確3宗、簡便方式解決54宗。警方承認今年首兩個月的投訴上升，但數字與疫情前的2018年相若，並指上升的個案均為輕微投訴。警方解釋，因社交距離措施結束，警員與市民接觸增加所致，又指不少投訴與截停搜查，或交通執法票控等有關。