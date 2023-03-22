干擾初選案證人 國安再拘何俊仁

保釋期間聯絡在囚者家屬託傳話 前支聯會副主席及立法會前議員何俊仁保釋期間疑干擾證人，涉嫌妨礙司法公正，昨晨在北角天后廟道寓所遭國安處上門拘捕。消息指，何疑干擾的對象是民主派「35+」初選案中一名重要被告的家屬，其家屬在探監期間疑向被告「傳話」。警方國家安全處表示，昨日在港島區拘捕一名71歲男子，他涉嫌妨礙司法公正，正被扣留調查。

何俊仁被控在2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人，組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。除了上述案件外，何早前亦牽涉4宗非法集結案，其中「8‧18流水式集結」被判緩刑，其餘3宗「10‧1集結」、「6‧4集結」及「10‧20九龍遊行」案分別被判監10至18個月，但獲准同期執行。

涉煽動顛覆國家政權 早前准保 他在去年7月服畢4宗非法集結案的刑期後，因涉嫌煽動顛覆國家政權一直還押。直至同年8月15日到高等法院申請保釋，法庭於8月22日宣布決定，認為只要施加嚴苛保釋條件，便有足夠理由確保他不繼續危害國安，終批准讓他以70萬元保釋，另外兩人以合共40萬元作為人事擔保，另須遵守一系列保釋條件，包括遵守宵禁令、不得發放或轉載可能被視為違反《港區國安法》，或危害國家安全罪行的言論或行為，或者聯絡外國官員及議員。

與35+主要代表律師行關係密切 消息稱，「民主黨」共有5名成員因「35+」非法初選案而被控「串謀顛覆國家政權」罪，而該案的主要代表律師行，即「何謝韋律師行」，與何的關係極為密切，消息又稱，何涉嫌干擾「35+」案在囚證人家屬，以影響有關證人作供而被拘捕。資料顯示，曾有傳媒報道何自保釋後，多次與民主黨成員，包括李柱銘和劉慧卿會面。當中，劉慧卿曾被傳媒揭發於2月下旬，多次出席「35+」案旁聽。另外，「何謝韋律師行」為9名「35+」案被告的代表律師行，包括為戴耀廷、黃碧雲、黃之鋒、譚得志、胡志偉、黃子悅、林卓廷、王百羽及鄒家成。

執業大律師陸偉雄表示，現時對於是否充公保釋金言之尚早，因有待有關案件完結後才由法官決定當事人有否違反保釋條件，才有機會充公全部或部分保釋金。而人事擔保的保釋金部分，亦未必會充公，因為人事擔保的有關人士，未必可控制到當事人作妨礙司法公正，但如提醒當事人報到或上庭，則屬擔保人可做到範圍，法官可酌情處理。