屯門哈羅爆諾如病毒 41小學生屙嘔

【本報訊】再有學校爆發急性腸胃炎個案。衞生署衞生防護中心表示，位於屯門的哈羅香港國際學校爆發急性腸胃炎個案，涉及41名小學生，包括26男15女，年齡介乎6至9歲，當中27人已求醫，一人需入院，經治理後已出院，其糞便樣本經化驗後證實帶諾如病毒。署方已排除個案涉及食物中毒，調查仍繼續。

疑人傳人或環境污染 中心續指，根據流行病學調查，爆發個案中的一名學生首先於上周三（15日）在學校操場嘔吐，其後有學生於上周五（17日）在其中一樓層嘔吐。其他學生陸續於上周六（18日）至本周日（19日）出現嘔吐和腹瀉病徵。調查確認受影響學生並無進食共同食物或飯盒，結果顯示該校出現由諾如病毒引致的急性腸胃炎爆發，亦較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

該中心已派員到該校視察，並向學校職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察。中心提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。