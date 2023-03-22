醫健：健康在您手：義工服務成就第二人生

有人說，退休後要活出第二人生，不過許多人因未及適應由繁忙轉為清閒的生活而感到失落。所以尋找新的目標和意義，不論是外出走走，抑或發掘新興趣都非常重要。如果你未找到新的目標，不妨參與義工活動，與社區互動並建立新的社交網絡，對身體和心理健康也有以下好處：

一，增加身體活動量。世界衞生組織建議應保持一定活動量，而許多義工活動需要進行輕度至中度的體力活動，例如收集剩餘食物、探訪獨居長者等，這些活動可以增加身體的活動量，有益於身體健康。

二，減輕壓力。有網上調查顯示，約一半的退休人士面對社會環境及生活轉變時，會感到有壓力，參與義工活動如嘉年華義工及歷奇活動帶領服務等，透過接觸更多不同的人、做有意義的事，引發思考，有助於心理健康。

三，建立社交網絡。專家指出退休後最常出現的是孤獨感，切勿刻意自我設防，而社交孤立往往是惡化健康的最主要原因。參與義工活動可以認識新的朋友和志同道合的人，從而建立社交網絡，增加社交活動和社會支持。

對身心健康有莫大裨益 四，提高自尊心。退休後，沒有了工作的角色容易感到迷失，懷疑自我價值。但失去工作時的角色並不代表個人失去原有的能力及價值，透過參與義工領袖訓練，重新認識自己，學習帶領活動、團隊合作等，提高自我能力感和自信心。

聖雅各福群會

「創齡‧樂匯」計劃經理蔡文泰