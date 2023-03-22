新納米片 滅99.7%深層惡菌 造福骨髓炎病人

港大研發 藉超聲波高穿透力 產活性氧捕捉 骨組織感染，即骨髓炎，是由細菌、真菌或其他微生物引起的骨骼或骨髓中的感染。香港大學李嘉誠醫學院昨日表示，該校的臨床醫學學院矯形及創傷外科學系教授楊偉國的團隊研發出一種非入侵性及非抗生素類的抗菌技術，可消除骨組織中耐藥性的金黃葡萄球菌的有效率逾九成。

港大指出，在臨床上，治療骨組織感染的方法包括注射抗生素及清創手術，由於骨深層組織的感染位已有細菌膜形成，治療效果有時並不明顯。港大提醒，如過度使用抗生素，也有機會損害宿主的先天免疫能力，甚至導致更多耐藥病原體出現。

亦可減炎症 助修復骨組織 近年，由光誘發的抗菌治療「光療」，或稱光動力療法或光熱療法，視為一種非抗生素的殺菌治療策略。然而光波未能有效穿透深層組織，對骨組織等深層感染的治療成效不彰。校方認為，鑑於超聲波對人體組織有較高的穿透力，因此由超聲波誘發的抗菌治療可以考慮作為新一代的非抗生素治療。

港大補充指，這款革新的抗菌納米片，在超聲波誘導下能產生大量活性氧，隨着中性粒細胞膜的吞噬作用，納米片能夠主動捕捉並有效地消除藏深層骨組織中的金黃葡萄球菌細菌約99.7%。相關研究成果已於《先進材料》發表。

在小鼠模型中，這款新型納米片能夠在骨組織中消除超過99.72%的金黃葡萄球菌細菌；但在對照組使用萬古黴素作為抗生素治療的，卻未發現有顯著的治療效果。此外，當骨組織感染得到控制，NM-納米片還可以減輕炎症並有助修復骨組織。在生物安全的考慮上，團隊也沒有發現納米片有任何明顯的風險。

冀應用治療膀胱炎腹膜炎 楊偉國表示，這項「超聲波感應的聲敏劑」實現了質量上重大的飛躍，其活性氧釋放位點從零維轉變為二維，可以顯著增加活性氧的產量。他的團隊將來也會考慮應用這技術於治療膀胱炎、腹膜炎或骨癌患者術後常見的細菌感染等。