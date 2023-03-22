港珠澳大橋周末單日旅客破10萬

【本報訊】內地與香港自上月6日通關，兩地居民全面恢復往來，旅遊互訪熱度不斷上升，推動港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流、車流持續高位運行。

恢復人潮 創3年半新高 內媒於昨日從港珠澳大橋邊檢站獲悉，在剛過去的周末，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客達10萬人次，刷新3年來的最高紀錄。

今年截至本周日（19日），港珠澳大橋邊檢站查驗出入境人數已經超過178萬人次，比去年同期增長232%；出入境車輛數超46.6萬輛次，增長48.8%。報道稱，旅行團客流是當前港珠澳大橋珠海公路口岸客流大幅增長的主要因素。

澳門某旅運公司總經理王少欣表示，由珠海經港珠澳大橋到香港，再經大橋到澳門的旅遊路線非常受歡迎，該公司平均每天接待約2,000至3,000名來自全國各地的遊客。

在「澳車北上」政策的帶動下，自駕遊旅客數量明顯上升，進入廣東的澳門單牌車增速尤為明顯。港珠澳大橋邊檢站周日單日查驗澳門單牌車數量突破3,000輛次，刷新政策實施以來的最高紀錄。