高鐵預售票無蹤 百人排長龍撲空

下月全面重啟 北上探親遇阻滯 廣深港高鐵香港段下月一日起全面重啟列車服務，港鐵宣布，相關班次的車票將於明日起開售，屆時西九龍站每日班次將增至164班。不過，按慣常規定高鐵車票預售期為15天，逾百名市民原先打算下月初清明及復活節假期北上旅遊探親，昨日親身到西九龍站盼盡早購得車票，最終苦等多句鐘後撲空而回，質疑港鐵無適時交代售票詳情。

投訴人陳太向本報投訴指，適逢下月5日是清明節假期，她一家十多人原定趁假期前往當地探望久未見面的年邁母親，故昨日凌晨專程抵達西九龍站，盼最先購得4月4日前往肇慶東的高鐵車票。

網上購票亦未能成功 排頭位的她透露，昨早約7時半，車站職員派籌時竟告知她車站票務櫃位仍未有車票開售，建議她嘗試經中國鐵路12306網購票，惟兩個途徑均失敗而回。她又指，當時站內有逾200人排隊購車票，惟當中不少是長者，不諳網上購票，有人因未能即場購票而表現鼓譟。

陳太又表示，現場職員僅解釋指內地高鐵「無放飛」導致車票未能開售，故質疑高鐵安排不當，應事先通知。她坦言，深圳有直通巴士前往肇慶，但廣州番禺順德一帶經常塞車，故日內仍會透過嘗試網上購票。

另一投訴人曾先生同樣撲空，他昨早到車站排隊，由取籌起計已等候4、5小時，最終排至櫃位始發現無車票賣，對此感到十分失望，指「簡直浪費時間」。

港鐵昨午公布，高鐵下月1日起全面重啟列車服務，再次開通跨省列車，直達北京、長沙、杭州、上海及武漢等城市，並同時新增5個站點，包括常平、惠州北、河源東、贛州西及勝芳，網絡擴大覆蓋擴至全國66個站點。屆時，每日列車班次將由現時102班增至164班，大致回復至疫情前水平。

因應內地最新安排，西九往來上海虹橋的列車將採用新路線，途經惠州北、河源東及贛州西站，車程將縮短20分鐘至8小時；每天4班往來廣州東站的列車將不停東莞站，改停靠常平站；天津西站南下至西九站的班次，中途將增停勝芳站。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，復活節是香港全面復常後首個長假期，預期市民外遊需求殷切，冀高鐵全面復常能配合市民出行。高鐵自今年1月重啟以來，已全面採用電子車票，站內大部分商戶已開放營業，位於B2層的美食廣場計劃於月內投入服務，稍後將有新商戶進駐。港鐵同時提醒乘客，按內地要求，乘搭高鐵應佩戴口罩。