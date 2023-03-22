研禁族內歧視無下文 草案冀本年度交立會

【本報訊】平等機會委員會於2016年3月向港府提交的歧視條例檢討意見書中，曾提及建議港府諮詢公眾，然後在《種族歧視條例》加入居民身份包括內地人，免受歧視的保障。該會主席朱敏健昨日表示，有關立法未有具體時間表，條例涵蓋的範圍複雜，需詳細斟酌，期望有關草案於今個立法年度內提交立法會。

以居民來源地定義更清晰

朱指出，平機會的研究報告於前年已提交政府，包括提出建議認為「族內歧視」應屬違法，內地來港人士，無論新移民、已成為永久居民、遊客或來港讀書等都應受保障，而以居民來源地或身份作一個定義，可以更清晰地針對內地人被歧視的問題。他續稱，內地人被歧視的行為，可能超出傳統上涉及的僱傭、教育，使用設施、出行或租貸房屋等適用範圍，但如果規範太多，反而令市民對有關問題更敏感，現時情況可能有變，訪客來港被不禮貌對待等情況，已未必普遍存在。至於說話口音或語言本身，並非歧視特徵，但若令人聯想到來自某省或地區，引伸到因居民身份或來源地而作出歧視，應制訂法例規管。