房署監工兩分判商員工 涉賄遭起訴明答辯

【本報訊】廉署昨落案起訴一名房屋署監工，控告他涉嫌向大埔一個公共房屋建築地盤3間分判商的6名員工，索取及收受賄款及貸款共逾9萬元，涉及地盤施工巡查。其中兩名有提供賄款及貸款的分判商員工亦被起訴。3名被告已獲准保釋，明天在沙田裁判法院答辯。

被指巡查地盤時給予優待 30歲被告黃都，為房署一級監工（建築），被控共15項罪名，即10項公職人員接受或索取利益，以及5項訂明人員接受或索取利益。第2名被告為30歲的李鵬健，為利駿建築工程有限公司前紮鐵「工頭」。第3名被告為38歲的林偉杰，為和發工程有限公司工程科文，後兩者分別被控兩項向公職人員提供利益罪名，以及3項向訂明人員提供利益罪名。

案情指，2021年1月至2022年4月案發期間，黃獲派駐大埔一個興建中的8座公屋建築地盤，負責監管地盤其中一座的建築工程質量和進度。他可要求承建商及分判商工人糾正不合格工程，以及須向房署提供巡查表格。

利駿是該座地盤的紮鐵分判商，黃涉嫌索取及接受由李提供的兩筆賄款共2,500元，以在巡查利駿施工時優待李。黃又涉嫌向李及另外兩名利駿紮鐵工索取另外6筆賄款共4.43萬元，但遭3人拒絕。

和發是該地盤另一個分判商，負責泥井挖路工程。黃涉嫌向林索取及從對方接受3筆貸款共2.55萬元。林則涉嫌與房署進行事務往來時，向黃提供該3筆貸款。另外，黃涉嫌向第3間分判商一名泥水管工索取兩筆賄款共6,000元，以在巡查該分判商的施工時優待該名泥水管工，但遭對方拒絕。

黃又涉嫌向該分判商一名曾在該地盤工作的鐵模工人索取一筆3,000元的貸款，以及接受一筆一萬元的貸款。廉署接獲房署轉介投訴及後展開調查，發現黃於案發期間曾向房署提交逾220份有關利駿的紮鐵工程巡查表格，以及逾160份有關上述第3間分判商的泥水工程巡查表格。