綠置居當公屋 單位流轉減慢

【本報訊】根據房委會在去年9月的最新預測，第一個5年期，即2023/24至2027/28年度的傳統公營房屋建屋量會增至約128,200個單位，包括約82,800個公屋/綠表置居計劃單位。然而，綠置居理應屬資助房屋，為何被編入公屋類別，是源於上屆政府提出「綠置居當公屋」。

時任運輸及房屋局局長陳帆曾提出「綠置居當公屋」，首當其衝是出租公屋的新供應將減少，其中房委會每年綠置居目標提供量約2,000至4,000個單位計算，公營房屋出租及出售比例，本來是分佔約71%和29%，若把綠置居扣除，實際出租公屋單位量會削減至57%，亦有機會成為近年公屋單位供應不達標的原因。

而綠置居及居屋單位的「納米化」，亦令公屋單位流轉減慢。房委會委員招國偉昨稱：「綠表公屋住戶，希望透過買居屋、綠置居改善居住環境，但僅百多呎，甚至住兩、3人，的確較難購買這些單位，如果自己住的公屋單位不是太差，的確沒有太大誘因去流轉。」

獲編配公屋平均等5.5年 截至去年12月底，在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年。目前約有133,700宗一般公屋申請，以及約96,200宗配額及計分制下的非長者一人申請。