綠置居續推納米樓 貨尾仍有 銷情堪憂

41折售最平75萬 3.7萬首期可上車 新一期綠置居將於下周二（28日）開始揀樓，房屋委員會昨公布其價單及售樓冊子資料。今期綠置居將以市價41折推售，項目包括粉嶺清濤苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑，合共4,693個單位，售價介乎75萬至271萬元。最受矚目的當屬油塘高宏苑一個489呎單位，而最平的單位則位於馬鞍山錦柏苑。今期綠置居仍有約一成四單位屬納米樓，有房委會委員認為長遠應設立面積下限，吸引綠表人士。

今期綠置居「樓王」位於油塘高宏苑A座43樓20室，售價約271萬元，而最平單位為馬鞍山錦柏苑C座1樓10室，售價約75.4萬元。換言之，若以最少付5%首期計算，預計只需約3.7萬元首期，即可上車成為業主。

油塘高宏苑樓王標價271萬 單位細節方面，身兼房委會委員的公屋聯會總幹事招國偉在其社交頻道進行分析，以「樓王」所在的油塘高宏苑A座43樓20室為例，該單位屬「鳳凰樓」，即頂層對落一層的單位，單位面積為489呎，售價約271萬元，呎價達5,543元。而由於單位對正馬路，當中有41呎屬於「減音露台」，利用滑動屏板、吸音物料、斜向屏板等物料，承受交通噪音。不過，若以呎價計算，最貴的單位則為同座同層16室單位，單位面積447呎，售價約267萬元，呎價達5,967元。

此外，根據資料，今期綠置居約三成單位、約1,400個配額將撥予「家有長者」優先選樓，另有一成配額、即共500個撥給一人申請者。今期綠置居共接獲6.2萬份申請，並在去年12月完成攪珠，合資格申請人將於下周二起陸續獲邀請前往揀樓。

青衣柴灣納米盤仍未賣出 房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，近期經濟受疫情影響，但樓價跌幅不算大，即使有調整亦不算多，尤其新樓盤。她表示，留意到內地與本港兩地全面通關之後，市場氣氛較好，市民買樓意欲較高，又指綠置居售價始終較便宜，部分單位售價更不足100萬元，預計樓盤將受歡迎，尤其馬鞍山及油塘這兩個樓盤。

發展局早前提出在賣地條款內，加入最低單位面積280平方呎的要求。早前招國偉認為相關安排應該涵蓋公營房屋，長遠更應考慮設立綠置居面積下限，吸引綠表申請者，若面積太細則難以吸引3至4人家庭購買。

實際上，綠置居的「納米」單位亦有滯銷情況，據早前房屋局回覆議員的書面質詢時指出，過去5年已推售共約8,400個綠置居單位，約1,400個單位的實用面積少於200平方呎，佔總數約17%，當中青衣青富苑及柴灣蝶翠苑部分面積較小單位至今尚未售出。