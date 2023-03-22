政界批評 官民共憤 5巴申加價 港府稱把關

【本報訊】疫後經濟尚未恢復，5間專營巴士公司卻申請大幅加價。港府發言人重申，當局會審慎處理巴士營辦商申請加價，考慮市民承受能力，強調會嚴格把關，又認為中港兩地全面通關，單在上周六內地來港旅客亦已突破10萬人，香港經濟會進入全面復甦的「大直路」。

機場巴士申加價50% 5間巴士公司日前提出申請加價，龍運巴士要求加價8.5%、九巴要求加價9.5%、大嶼山巴士要求加價9.8%、新巴及城巴（專營權一）則所有路線劃一加價二元、城巴（專營權二）更希望爭取機場路線加價50%、非機場路線日常服務及通宵路線加價23%。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀日前更批評「巴士加價官民共憤」，就事件港府回應指，當局會審慎處理不同交通工具加價，包括考慮市民的承受能力，社會經濟狀況和觀感，強調政府會嚴格把關，又稱行會每一位成員、官員、議員都是想為市民爭取福祉，對市民的關心表示理解。

另外，中港兩地全面通關約一個半月，港府發言人表示，上周六單日內地訪港人次已達10萬人次，預期隨着各大型活動開展，如藝術展、欖球比賽，香港「全面復甦已經喺大直路」，又提到「融入國家發展大局督導組」將於今天召開第二次會議，討論發展事宜。