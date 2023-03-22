事故罰款上限增至4000萬 繁忙時間按比例增兩成

港鐵2013年起引入「服務表現安排」，每宗延誤事故成因若與港鐵有關，港鐵需按延誤時間長短提交罰款。經優化的「服務表現回贈」下，長達半小時至3小時延誤事故，罰款金額不變，介乎100萬至300萬元，但延誤長達3至4小時，罰款將由500萬元增至800萬元；逾4小時的延誤事故，每小時罰款由250萬元增至400萬元。同時，每宗事故罰款上限將由2,500萬元增至4,000萬元。