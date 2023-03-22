事故罰款上限增至4000萬 繁忙時間按比例增兩成
【本報訊】港鐵列車服務頻頻延誤，耽誤市民出行。為適當地反映嚴重延誤事故對乘客造成影響，政府決定對港鐵加重罰則，每宗延誤事故罰款上限增至4,000萬元，並新增繁忙時間安排，即平日「朝8至9、晚6至7」期間，罰款將按比例增加兩成。
港鐵2013年起引入「服務表現安排」，每宗延誤事故成因若與港鐵有關，港鐵需按延誤時間長短提交罰款。經優化的「服務表現回贈」下，長達半小時至3小時延誤事故，罰款金額不變，介乎100萬至300萬元，但延誤長達3至4小時，罰款將由500萬元增至800萬元；逾4小時的延誤事故，每小時罰款由250萬元增至400萬元。同時，每宗事故罰款上限將由2,500萬元增至4,000萬元。
以票價優惠形式回贈
港鐵以往須將罰款用作每程3%車費折扣方式回饋乘客，日後將改以票價優惠形式回贈。當罰款累積滿2,500萬元時，需於特定周末提供車費半價優惠；倘因某單一事故直接累積滿5,000萬元，則須安排特定星期六及日連續兩天推出相同優惠。
以2022年為例，港鐵發生8宗列車服務延誤事故，按現有安排理應罰款6,550萬元。新安排下，罰款將增加約六成至1.03億元。就此，港鐵已計劃下月8至9日、5月13至14日提供半價優惠。
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