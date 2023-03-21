淫師作祟要追究 誤人子弟難補救

社會要進步，思想就要開放！有啲被視為保守嘅舊思想，逐漸被新生代所拋棄！諸如「男尊女卑」、「男主外、女主內」之類，放喺今時今日都未必適用。之不過，捨棄舊思想係一回事，捨棄倫理道德係另一回事！中國有好多傳統美德，到今時今日依然啱用，例如話要仁愛孝悌、謙和好禮、誠信知報等；呢啲都係小朋友喺成長階段需要學識，學校自然責無旁貸！可惜嘅係，本港有唔少校園風氣不佳，甚至有老師帶頭亂倫，先導致香港世風日下，道德淪亡！

呢嗱！根據教育局最新公布嘅數據顯示，喺去年涉及違反專業操守而被處分嘅教師人數，回落至104人，足見喺黑暴過後，誤人子弟嘅「黃師」，逐漸消失於教壇；之但係，被取消教師註冊、即係俗稱「釘牌」嘅教師人數，就多達21人，遠高於前兩年各有7人被釘牌！最可怕嘅係，呢批教師被釘牌嘅主因，係「干犯與性相關、虐兒或盜竊等嘅罪行、與學生有超越師生關係的交往」等；換言之，呢批教師唔係同學生發展師生戀，就係利用職務性侵、虐待學生，又或者喺校外有類似罪行。就算撇開「教師」身份，呢啲行為足以稱得上「人面獸心」，何況係作為學生榜樣，理應以身作則嘅教師呢？簡直係罪加一等！

假如教師犯法，無論係喺校內定校外，相信坊間都認同係冇任何討論空間，何止釘牌，直頭應該受法律制裁！之不過，對於師生戀，坊間嘅爭議聲就比較大。畢竟唔少新生代認為，老師都係人，都有七情六欲，況且愛情唔應該受到身份同年齡限制，假如雙方皆已成年，且發乎情、止於禮，又做到公私分明，唔影響學業，都有唔少人認可。

之但係，所謂公私分明，唔影響學業，真有可能嗎？單係違反教師專業操守呢一點，已經唔算公私分明啦；加上老師作為校園嘅威權，師生戀直頭有以權謀私之嫌！況且，今次教育局公布嘅數據，主要針對嘅係中小學教師，所謂「學生成年」呢個前設，幾乎唔成立！最重要嘅係，學生喺求學階段，首要任務係吸收知識，學習「德智體群美」；至於老師嘅任務，就係作育英才。講到底，談情說愛呢樣嘢，本來就唔適合喺校園出現！

感情並唔係三言兩語可以講清，但功夫茶認為，無論親愛、友愛抑或戀愛，愛一個人自然想對方好；退一萬步嚟講，真係控制唔到，愛上學生，更加唔應該交往，而係鼓勵對方努力求學，力爭上進！真愛經得起考驗，唔通就唔可以等一等嗎？

令人憂慮嘅係，隨着思想開放嘅新生代執起教鞭，師生戀恐怕愈嚟愈常見，當局有必要檢討現行監管是否足夠！對比起事後釘牌「補救」，局方更應該注重預防措施，杜絕師生之間出現不倫關係嘅可能，家長先可以安心讓子女返學，學生先可以專心求學！