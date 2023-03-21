龍七公：縱有戰機援烏 澤氏依然勢孤

波蘭及斯洛伐克先後宣布向烏克蘭提供米格29戰機一事，被歐美媒體炒得沸沸揚揚，彷彿成為俄烏戰爭中的重大轉折；然而，縱然首次有北約國家提供戰機，象徵意義仍遠大於實際作用；只要美、英、法、德等強國不願提供空中援助，俄軍的優勢根本不可能動搖。

米格29戰機研發於蘇聯時代，與同時期開發的蘇27戰機形成「高低配」，米格29自然是「低配」一方。不過，雖是「低配」，但差距更多是源於米格29是一款中型戰機（亦有說是輕型戰機），而蘇27是一款重型戰機；定位不同，對兩者的性能要求自然不同。在蘇聯時代，米格29仍舊是一款性能卓越的戰機，受到不少外國買家青睞。至俄羅斯時代，受制於財力大不如前，軍方更多的把經費集中在升級蘇27之上，從而衍生出多款升級版本，對米格29的升級相對較少，目前也只有俄軍持有最終改良版本米格35，更不要說俄羅斯以外的國家所持有的米格29了。

波蘭現時所持有米格29，是2003年以象徵性1歐元從德國購得，雖未退役，但性能早已過時；至於斯洛伐克的米格29，雖曾於2008年完成翻新及升級，但早已退役。總括而言，兩國提供的米格29不要說執行作戰任務了，能飛上天已算不錯。不過，也不能說提供米格29對於烏克蘭全無幫助，畢竟在俄烏戰場上空，俄軍的戰機也並非盡是新款，仍有使用蘇25等老舊機型；何況，烏克蘭本身就擁有龐大的米格29機隊，就算飛不上天，兩國提供的米格29也能拆散當作零部件，用於維修烏軍現役的米格29之上。

操控F16經驗欠奉 至於象徵意義，當然是說開啟了北約國家向烏克蘭提供戰機的先河，意味着未來的軍援不再着眼於陸地，甚至有評論認為，這有助於鼓勵歐美國家向烏克蘭提供澤連斯基一直夢寐以求的F16戰機。然而，筆者認為美軍直接向烏軍提供F16的機率，可謂是微乎其微。

主要原因是，烏軍機師難以在短時間內掌握操控F16的技術。即使是飛行經驗豐富的機師，也需要重新累積一定的飛行時數。換言之，美軍欲向烏軍提供F16，必須一併提供飛行訓練，否則就算烏軍機師駕駛世上最強的F22戰機升空，也只會被俄軍擊落。假如美軍真的向烏克蘭提供F16，且能迅即投入戰場，最大可能就是美軍暗中參戰，或是相關經驗的退役軍人，以志願軍名義加入烏軍。

澤連斯基自然不是傻子！之所以不斷要求歐美提供戰機，與其懷疑他不懂上述道理，不如說他更希望歐美空軍能暗中、甚或光明正大地參戰！在現代戰爭中，所謂的「地利」幾乎不復存在，掌握制空權相當於掌握戰場主動權。面對源源不絕投入預備役的俄軍，澤氏手上的王牌精銳逐漸減少，想要扭轉頹勢，只能寄望於空中力量，至少要達致「五五波」，烏軍才有望以較小的代價，擊退俄軍的進襲！