笑看天下：要追究普京先向美算帳

俄羅斯總統普京上周六突然旋風式到訪俄軍佔領下嘅烏克蘭城市馬里烏波爾，這個日子適逢俄羅斯兼併克里米亞半島9周年，當天普京到訪當地一個歷史考古博物保護區、新建成嘅兒童中心及藝術學校等，行動被指「示威味濃」。事實再一次展示普京嘅強人本色，佢以行動回應國際刑事法院以「非法從烏克蘭驅逐兒童和轉移人口」為由，向佢發戰爭罪和拘捕令！

呢項拘捕令根本係廢，普京怎會放在眼裏，而實情係普京完全冇可能被拘捕。講真，如果國際刑事法院真有把炮，早喺20年前美國遭遇911恐襲，到處尋兇雪恥，最終冇憑冇據，卻編說天大謊言指伊拉克擁有大殺傷力武器，推翻伊拉克政權，總統薩達姆被送上絞刑台，伊拉克被炸到滿目瘡痍、生靈塗炭！是以國際刑事法院指控普京犯下戰爭罪，而美國總統拜登又推波助瀾，歡迎國際刑事法院嘅做法！阿哥，真要追溯起來，20年前美國非法入侵伊拉克，搞到伊拉克雞毛鴨血，條數點計？

美國從不知悔改反省，一味恃軍事強國蝦蝦霸霸，完全沒有大國風範，只唯恐天下不亂。反之，中國一直維護世界和平、專注發展經濟，領導人一直呼籲各國「弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，促進各國人民相知相親，共同應對各種全球性挑戰」。中國展示大國應有責任，早前成功斡旋沙特阿拉伯與伊朗「一笑泯恩仇」，重建外交關係就係明證。對俄烏戰事，早前提出12點和平倡議；如今國家主席習近平又親訪俄羅斯，外界自不免關注對烏克蘭危機嘅影響。呢，白宮發言人柯比已氣急敗壞指中俄領導人會面之後呼籲俄烏停火「不能接受」！咁又係，若然中國又成功調停俄烏衝突，老美這張臉往哪兒擱？